Маврикийские рупии в ямайские доллары

Сконвертируйте MUR в JMD по реальному обменному курсу

1000 mur
3422.78 jmd

1.00000 MUR = 3.42278 JMD

Среднерыночный курс в 21:0 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса MUR к JMD

1 мин. назад 1 MUR → 0 JMD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861151.076289.17391.45831.673850.958918.5407
1GBP1.1612411.2497103.551.693411.94371.1135121.5297
1USD0.92920.800192182.861.355051.555330.89117.2279
1INR0.0112140.009657160.012068510.01635350.01877060.01075310.207916

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for маврикийская рупия

MUR в USD

MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

MUR в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Маврикийская рупия / Ямайский доллар
1 MUR3.42278 JMD
5 MUR17.11390 JMD
10 MUR34.22780 JMD
20 MUR68.45560 JMD
50 MUR171.13900 JMD
100 MUR342.27800 JMD
250 MUR855.69500 JMD
500 MUR1711.39000 JMD
1000 MUR3422.78000 JMD
2000 MUR6845.56000 JMD
5000 MUR17113.90000 JMD
10000 MUR34227.80000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Маврикийская рупия
1 JMD0.29216 MUR
5 JMD1.46080 MUR
10 JMD2.92160 MUR
20 JMD5.84320 MUR
50 JMD14.60800 MUR
100 JMD29.21600 MUR
250 JMD73.04000 MUR
500 JMD146.08000 MUR
1000 JMD292.16000 MUR
2000 JMD584.32000 MUR
5000 JMD1460.80000 MUR
10000 JMD2921.60000 MUR