Mauritius rupisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile MUR → JMD çevirin

1.000 mur
3.386,50 jmd

1.00000 MUR = 3.38650 JMD

13:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7951970.92831.5319818.9661.351351.344183.0395
1 GBP1.2575511.167431.9265423.85071.699391.69027104.426
1 EUR1.07720.8565811.6502520.43021.455671.4478689.4501
1 AUD0.652750.5190650.605969112.38010.8820940.87736154.204

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Mauritius rupisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Jamaika Doları
1 MUR3.38650 JMD
5 MUR16.93250 JMD
10 MUR33.86500 JMD
20 MUR67.73000 JMD
50 MUR169.32500 JMD
100 MUR338.65000 JMD
250 MUR846.62500 JMD
500 MUR1693.25000 JMD
1000 MUR3386.50000 JMD
2000 MUR6773.00000 JMD
5000 MUR16932.50000 JMD
10000 MUR33865.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Mauritius Rupisi
1 JMD0.29529 MUR
5 JMD1.47645 MUR
10 JMD2.95290 MUR
20 JMD5.90580 MUR
50 JMD14.76450 MUR
100 JMD29.52900 MUR
250 JMD73.82250 MUR
500 JMD147.64500 MUR
1000 JMD295.29000 MUR
2000 JMD590.58000 MUR
5000 JMD1476.45000 MUR
10000 JMD2952.90000 MUR