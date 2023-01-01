روبية موريشية إلى كرونة آيسلندية

تحويل MUR إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
3051.96 isk

1.00000 MUR = 3.05196 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:10 UTC
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MUR إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0662588.63421.43721.661730.9646518.3726
1GBP1.15311.22935102.1921.657041.915921.1122421.1829
1USD0.937850.813438183.1271.34791.558480.9045517.231
1INR0.01128230.009785480.012029810.01621490.01874820.01088150.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Icelandic Króna
1 MUR3.05196 ISK
5 MUR15.25980 ISK
10 MUR30.51960 ISK
20 MUR61.03920 ISK
50 MUR152.59800 ISK
100 MUR305.19600 ISK
250 MUR762.99000 ISK
500 MUR1525.98000 ISK
1000 MUR3051.96000 ISK
2000 MUR6103.92000 ISK
5000 MUR15259.80000 ISK
10000 MUR30519.60000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Mauritian Rupee
1 ISK0.32766 MUR
5 ISK1.63829 MUR
10 ISK3.27658 MUR
20 ISK6.55316 MUR
50 ISK16.38290 MUR
100 ISK32.76580 MUR
250 ISK81.91450 MUR
500 ISK163.82900 MUR
1000 ISK327.65800 MUR
2000 ISK655.31600 MUR
5000 ISK1638.29000 MUR
10000 ISK3276.58000 MUR