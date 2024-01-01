Mauritius rupisinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile MUR → ISK çevirin

1.000 mur
3.001,06 isk

1.00000 MUR = 3.00106 ISK

13:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7951970.92831.5319818.9661.351351.344183.0395
1 GBP1.2575511.167431.9265423.85071.699391.69027104.426
1 EUR1.07720.8565811.6502520.43021.455671.4478689.4501
1 AUD0.652750.5190650.605969112.38010.8820940.87736154.204

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / İzlanda Kronu
1 MUR3.00106 ISK
5 MUR15.00530 ISK
10 MUR30.01060 ISK
20 MUR60.02120 ISK
50 MUR150.05300 ISK
100 MUR300.10600 ISK
250 MUR750.26500 ISK
500 MUR1500.53000 ISK
1000 MUR3001.06000 ISK
2000 MUR6002.12000 ISK
5000 MUR15005.30000 ISK
10000 MUR30010.60000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Mauritius Rupisi
1 ISK0.33322 MUR
5 ISK1.66608 MUR
10 ISK3.33216 MUR
20 ISK6.66432 MUR
50 ISK16.66080 MUR
100 ISK33.32160 MUR
250 ISK83.30400 MUR
500 ISK166.60800 MUR
1000 ISK333.21600 MUR
2000 ISK666.43200 MUR
5000 ISK1666.08000 MUR
10000 ISK3332.16000 MUR