روبية موريشية إلى بولا بوتسواني

تحويل MUR إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
305.55 bwp

1.00000 MUR = 0.30555 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:49 UTC
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MUR إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0660588.61751.437041.661420.9642518.3686
1GBP1.1532711.22945102.21.65731.916081.1120421.184
1USD0.938050.813372183.1271.3481.558480.904517.2305
1INR0.01128440.009784690.012029810.01621620.01874820.01088090.207279

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Botswanan Pula
1 MUR0.30555 BWP
5 MUR1.52772 BWP
10 MUR3.05545 BWP
20 MUR6.11090 BWP
50 MUR15.27725 BWP
100 MUR30.55450 BWP
250 MUR76.38625 BWP
500 MUR152.77250 BWP
1000 MUR305.54500 BWP
2000 MUR611.09000 BWP
5000 MUR1527.72500 BWP
10000 MUR3055.45000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Mauritian Rupee
1 BWP3.27285 MUR
5 BWP16.36425 MUR
10 BWP32.72850 MUR
20 BWP65.45700 MUR
50 BWP163.64250 MUR
100 BWP327.28500 MUR
250 BWP818.21250 MUR
500 BWP1636.42500 MUR
1000 BWP3272.85000 MUR
2000 BWP6545.70000 MUR
5000 BWP16364.25000 MUR
10000 BWP32728.50000 MUR