دينار مقدوني إلى ريال عماني
تحويل MKD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار مقدوني إلى ريال عماني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال العماني / دينار مقدوني
|1 OMR
|150.37500 MKD
|5 OMR
|751.87500 MKD
|10 OMR
|1503.75000 MKD
|20 OMR
|3007.50000 MKD
|50 OMR
|7518.75000 MKD
|100 OMR
|15037.50000 MKD
|250 OMR
|37593.75000 MKD
|500 OMR
|75187.50000 MKD
|1000 OMR
|150375.00000 MKD
|2000 OMR
|300750.00000 MKD
|5000 OMR
|751875.00000 MKD
|10000 OMR
|1503750.00000 MKD