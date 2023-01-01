دينار مقدوني إلى ريال عماني

تحويل MKD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٦٫٦٥٠ omr

1.00000 MKD = 0.00665 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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MKD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.065888.59681.43671.66090.9640518.3664
1GBP1.1541311.23005102.251.658111.916861.1126421.1968
1USD0.938250.812975183.1271.3481.558360.9045517.2325
1INR0.01128710.009779920.012029810.01621620.01874670.01088150.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار مقدوني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / الريال العماني
1 MKD0.00665 OMR
5 MKD0.03325 OMR
10 MKD0.06650 OMR
20 MKD0.13300 OMR
50 MKD0.33250 OMR
100 MKD0.66501 OMR
250 MKD1.66251 OMR
500 MKD3.32503 OMR
1000 MKD6.65006 OMR
2000 MKD13.30012 OMR
5000 MKD33.25030 OMR
10000 MKD66.50060 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دينار مقدوني
1 OMR150.37500 MKD
5 OMR751.87500 MKD
10 OMR1503.75000 MKD
20 OMR3007.50000 MKD
50 OMR7518.75000 MKD
100 OMR15037.50000 MKD
250 OMR37593.75000 MKD
500 OMR75187.50000 MKD
1000 OMR150375.00000 MKD
2000 OMR300750.00000 MKD
5000 OMR751875.00000 MKD
10000 OMR1503750.00000 MKD