5 ريال عماني إلى دينار مقدوني

تحويل OMR إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

5 omr
719.84 mkd

ر.ع.1.000 OMR = ден144.0 MKD

Mid-market exchange rate at 12:58
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OMR إلى MKD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2581.511.6510.94721.486
1 GBP1.1811.312110.0891.7821.9491.11825.364
1 USD0.90.762183.8991.3581.4850.85219.33
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / دينار مقدوني
1 OMR١٤٣٫٩٦٧٠٠ MKD
5 OMR٧١٩٫٨٣٥٠٠ MKD
10 OMR١٬٤٣٩٫٦٧٠٠٠ MKD
20 OMR٢٬٨٧٩٫٣٤٠٠٠ MKD
50 OMR٧٬١٩٨٫٣٥٠٠٠ MKD
100 OMR١٤٬٣٩٦٫٧٠٠٠٠ MKD
250 OMR٣٥٬٩٩١٫٧٥٠٠٠ MKD
500 OMR٧١٬٩٨٣٫٥٠٠٠٠ MKD
1000 OMR١٤٣٬٩٦٧٫٠٠٠٠٠ MKD
2000 OMR٢٨٧٬٩٣٤٫٠٠٠٠٠ MKD
5000 OMR٧١٩٬٨٣٥٫٠٠٠٠٠ MKD
10000 OMR١٬٤٣٩٬٦٧٠٫٠٠٠٠٠ MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / الريال العماني
1 MKD٠٫٠٠٦٩٥ OMR
5 MKD٠٫٠٣٤٧٣ OMR
10 MKD٠٫٠٦٩٤٦ OMR
20 MKD٠٫١٣٨٩٢ OMR
50 MKD٠٫٣٤٧٣٠ OMR
100 MKD٠٫٦٩٤٦٠ OMR
250 MKD١٫٧٣٦٥١ OMR
500 MKD٣٫٤٧٣٠١ OMR
1000 MKD٦٫٩٤٦٠٣ OMR
2000 MKD١٣٫٨٩٢٠٦ OMR
5000 MKD٣٤٫٧٣٠١٥ OMR
10000 MKD٦٩٫٤٦٠٣٠ OMR