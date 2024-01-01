Makedonya dinarından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile MKD → OMR çevirin

1.000 mkd
6,709 omr

1.00000 MKD = 0.00671 OMR

12:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855821.07489.18581.454251.652180.948218.3336
1 GBP1.1684711.25495104.2121.699271.930541.1079421.4225
1 USD0.93110.796844183.04081.354051.538340.8828517.0704
1 INR0.01121250.009595820.012042310.01630580.01852510.01063150.205566

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Makedonya dinarından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Umman Riyali
1 MKD0.00671 OMR
5 MKD0.03355 OMR
10 MKD0.06709 OMR
20 MKD0.13419 OMR
50 MKD0.33547 OMR
100 MKD0.67093 OMR
250 MKD1.67733 OMR
500 MKD3.35467 OMR
1000 MKD6.70933 OMR
2000 MKD13.41866 OMR
5000 MKD33.54665 OMR
10000 MKD67.09330 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Makedonya Dinarı
1 OMR149.04600 MKD
5 OMR745.23000 MKD
10 OMR1490.46000 MKD
20 OMR2980.92000 MKD
50 OMR7452.30000 MKD
100 OMR14904.60000 MKD
250 OMR37261.50000 MKD
500 OMR74523.00000 MKD
1000 OMR149046.00000 MKD
2000 OMR298092.00000 MKD
5000 OMR745230.00000 MKD
10000 OMR1490460.00000 MKD