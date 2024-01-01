bin Makedonya dinarından Umman riyaline

Reel döviz kuru ile MKD → OMR çevirin

1.000 mkd
6,759 omr

1,000ден MKD = 0,006759ر.ع. OMR

20:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → OMR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00680,0068
Düşük0,00670,0067
Ortalama0,00680,0068
Değişim0.69%0.42%
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1 MKD → OMR istatistikleri

MKD → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0068, en düşük 0,0067 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0068 oldu. MKD → OMR kurundaki değişiklik 0.69 değerindeydi.

MKD → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0068, en düşük 0,0067 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0068 oldu. MKD → OMR kurundaki değişiklik 0.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2711,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,16210,6681,2120,9631,1080,566
1 EUR1,07919,7091,49711,8141,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Umman Riyali
1 MKD0,00676 OMR
5 MKD0,03380 OMR
10 MKD0,06759 OMR
20 MKD0,13519 OMR
50 MKD0,33797 OMR
100 MKD0,67595 OMR
250 MKD1,68987 OMR
500 MKD3,37974 OMR
1000 MKD6,75948 OMR
2000 MKD13,51896 OMR
5000 MKD33,79740 OMR
10000 MKD67,59480 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Makedonya Dinarı
1 OMR147,94000 MKD
5 OMR739,70000 MKD
10 OMR1.479,40000 MKD
20 OMR2.958,80000 MKD
50 OMR7.397,00000 MKD
100 OMR14.794,00000 MKD
250 OMR36.985,00000 MKD
500 OMR73.970,00000 MKD
1000 OMR147.940,00000 MKD
2000 OMR295.880,00000 MKD
5000 OMR739.700,00000 MKD
10000 OMR1.479.400,00000 MKD