دينار مقدوني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MKD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
1434.47 btn

1.00000 MKD = 1.43447 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:9 UTC
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MKD إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437721.661910.9644518.376
1GBP1.1531411.2295102.1961.657921.916451.1121421.1904
1USD0.93790.813339183.121.348451.558720.9045517.235
1INR0.01128380.009785110.012030810.01622290.01875270.01088250.207351

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار مقدوني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / نغولتروم بوتاني
1 MKD1.43447 BTN
5 MKD7.17235 BTN
10 MKD14.34470 BTN
20 MKD28.68940 BTN
50 MKD71.72350 BTN
100 MKD143.44700 BTN
250 MKD358.61750 BTN
500 MKD717.23500 BTN
1000 MKD1434.47000 BTN
2000 MKD2868.94000 BTN
5000 MKD7172.35000 BTN
10000 MKD14344.70000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دينار مقدوني
1 BTN0.69712 MKD
5 BTN3.48561 MKD
10 BTN6.97122 MKD
20 BTN13.94244 MKD
50 BTN34.85610 MKD
100 BTN69.71220 MKD
250 BTN174.28050 MKD
500 BTN348.56100 MKD
1000 BTN697.12200 MKD
2000 BTN1394.24400 MKD
5000 BTN3485.61000 MKD
10000 BTN6971.22000 MKD