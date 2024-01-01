Makedonya dinarından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile MKD → BTN çevirin

1.000 mkd
1.446,59 btn

1.00000 MKD = 1.44659 BTN

12:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855871.0737589.16471.454131.652050.9482218.3355
1 GBP1.168411.25455104.1781.698971.930231.107921.4228
1 USD0.931350.797099183.04051.354251.538580.883117.0761
1 INR0.01121520.009598910.012042310.01630830.01852810.01063460.205636

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Makedonya dinarından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Bhutan Ngultrumu
1 MKD1.44659 BTN
5 MKD7.23295 BTN
10 MKD14.46590 BTN
20 MKD28.93180 BTN
50 MKD72.32950 BTN
100 MKD144.65900 BTN
250 MKD361.64750 BTN
500 MKD723.29500 BTN
1000 MKD1446.59000 BTN
2000 MKD2893.18000 BTN
5000 MKD7232.95000 BTN
10000 MKD14465.90000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Makedonya Dinarı
1 BTN0.69128 MKD
5 BTN3.45641 MKD
10 BTN6.91282 MKD
20 BTN13.82564 MKD
50 BTN34.56410 MKD
100 BTN69.12820 MKD
250 BTN172.82050 MKD
500 BTN345.64100 MKD
1000 BTN691.28200 MKD
2000 BTN1382.56400 MKD
5000 BTN3456.41000 MKD
10000 BTN6912.82000 MKD