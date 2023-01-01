ليو مولدوفي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MDL إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٢١١٫٨٨ ils

1.00000 MDL = 0.21188 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:22 UTC
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MDL إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.9638518.3634
1GBP1.1532711.22915102.1671.657691.91651.1115821.1779
1USD0.938250.81357183.121.348651.559210.9043517.2297
1INR0.0112880.00978790.012030810.01622530.01875860.01088010.207287

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Israeli New Sheqel
1 MDL0.21188 ILS
5 MDL1.05941 ILS
10 MDL2.11883 ILS
20 MDL4.23766 ILS
50 MDL10.59415 ILS
100 MDL21.18830 ILS
250 MDL52.97075 ILS
500 MDL105.94150 ILS
1000 MDL211.88300 ILS
2000 MDL423.76600 ILS
5000 MDL1059.41500 ILS
10000 MDL2118.83000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / مولدوفى Leu
1 ILS4.71959 MDL
5 ILS23.59795 MDL
10 ILS47.19590 MDL
20 ILS94.39180 MDL
50 ILS235.97950 MDL
100 ILS471.95900 MDL
250 ILS1179.89750 MDL
500 ILS2359.79500 MDL
1000 ILS4719.59000 MDL
2000 ILS9439.18000 MDL
5000 ILS23597.95000 MDL
10000 ILS47195.90000 MDL