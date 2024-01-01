Moldova leyinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MDL → ILS çevirin

1.000 mdl
203,29 ils

1.00000 MDL = 0.20328 ILS

11:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8557151.073789.16271.453841.65210.9480818.3341
1 GBP1.1686111.25475104.1981.698991.930681.1079421.4256
1 USD0.931350.796972183.04251.354051.53870.8830517.0756
1 INR0.01121540.009597150.01204210.01630550.0185290.01063370.205625

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Moldova leyinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Yeni İsrail Şekeli
1 MDL0.20328 ILS
5 MDL1.01642 ILS
10 MDL2.03285 ILS
20 MDL4.06570 ILS
50 MDL10.16425 ILS
100 MDL20.32850 ILS
250 MDL50.82125 ILS
500 MDL101.64250 ILS
1000 MDL203.28500 ILS
2000 MDL406.57000 ILS
5000 MDL1016.42500 ILS
10000 MDL2032.85000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Moldova Leyi
1 ILS4.91921 MDL
5 ILS24.59605 MDL
10 ILS49.19210 MDL
20 ILS98.38420 MDL
50 ILS245.96050 MDL
100 ILS491.92100 MDL
250 ILS1229.80250 MDL
500 ILS2459.60500 MDL
1000 ILS4919.21000 MDL
2000 ILS9838.42000 MDL
5000 ILS24596.05000 MDL
10000 ILS49192.10000 MDL