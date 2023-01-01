Молдавские леи в новые израильские шекели

Сконвертируйте MDL в ILS по реальному обменному курсу

1000 mdl
212.12 ils

1.00000 MDL = 0.21212 ILS

Среднерыночный курс в 20:46 UTC
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График изменения обменного курса MDL к ILS

1 мин. назад 1 MDL → 0 ILS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.0754589.11181.457661.673460.9587518.528
1GBP1.1615811.24925103.5131.693231.94391.1136621.5222
1USD0.929850.80048182.861.35541.556060.891517.2281
1INR0.01122190.009660640.012068510.01635770.01877940.01075910.207918

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Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Молдавский лей / Израильский новый шекель
1 MDL0.21212 ILS
5 MDL1.06062 ILS
10 MDL2.12123 ILS
20 MDL4.24246 ILS
50 MDL10.60615 ILS
100 MDL21.21230 ILS
250 MDL53.03075 ILS
500 MDL106.06150 ILS
1000 MDL212.12300 ILS
2000 MDL424.24600 ILS
5000 MDL1060.61500 ILS
10000 MDL2121.23000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Молдавский лей
1 ILS4.71426 MDL
5 ILS23.57130 MDL
10 ILS47.14260 MDL
20 ILS94.28520 MDL
50 ILS235.71300 MDL
100 ILS471.42600 MDL
250 ILS1178.56500 MDL
500 ILS2357.13000 MDL
1000 ILS4714.26000 MDL
2000 ILS9428.52000 MDL
5000 ILS23571.30000 MDL
10000 ILS47142.60000 MDL