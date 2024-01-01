50 израильских новых шекелей в молдавские леи

Сконвертируйте ILS в MDL по реальному обменному курсу

50 ils
241,68 mdl

₪1,000 ILS = L4,834 MDL

Среднерыночный курс в 15:27
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1 ILS в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,92034,9203
Низкий4,72434,6700
В среднем4,80064,7709
Изменить1.11%1.65%
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Соотношение 1 ILS к MDL

За последние 30 дней максимальный курс ILS к MDL составил 4,9203, а минимальный — 4,7243. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,8006. Изменение курса ILS к MDL в процентном соотношении составило 1.11.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к MDL составил 4,9203, а минимальный — 4,6700. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,7709. Изменение курса ILS к MDL в процентном соотношении составило 1.65.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1431,4951,6270,96719,535
1 GBP1,18611,292108,1421,7741,931,14823,178
1 USD0,9190,774183,7181,3731,4940,88917,943
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Молдавский лей
1 ILS4,83354 MDL
5 ILS24,16770 MDL
10 ILS48,33540 MDL
20 ILS96,67080 MDL
50 ILS241,67700 MDL
100 ILS483,35400 MDL
250 ILS1 208,38500 MDL
500 ILS2 416,77000 MDL
1000 ILS4 833,54000 MDL
2000 ILS9 667,08000 MDL
5000 ILS24 167,70000 MDL
10000 ILS48 335,40000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Израильский новый шекель
1 MDL0,20689 ILS
5 MDL1,03444 ILS
10 MDL2,06888 ILS
20 MDL4,13776 ILS
50 MDL10,34440 ILS
100 MDL20,68880 ILS
250 MDL51,72200 ILS
500 MDL103,44400 ILS
1000 MDL206,88800 ILS
2000 MDL413,77600 ILS
5000 MDL1 034,44000 ILS
10000 MDL2 068,88000 ILS