2 000 израильских новых шекелей в молдавские леи
Сконвертируйте ILS в MDL по реальному обменному курсу
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|1 ILS в MDL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|4,9203
|4,9203
|Низкий
|4,7243
|4,6700
|В среднем
|4,8006
|4,7709
|Изменить
|1.10%
|1.65%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к MDL
За последние 30 дней максимальный курс ILS к MDL составил 4,9203, а минимальный — 4,7243. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,8006. Изменение курса ILS к MDL в процентном соотношении составило 1.10.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к MDL составил 4,9203, а минимальный — 4,6700. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,7709. Изменение курса ILS к MDL в процентном соотношении составило 1.65.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в молдавские леи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Молдавский лей
|1 ILS
|4,83321 MDL
|5 ILS
|24,16605 MDL
|10 ILS
|48,33210 MDL
|20 ILS
|96,66420 MDL
|50 ILS
|241,66050 MDL
|100 ILS
|483,32100 MDL
|250 ILS
|1 208,30250 MDL
|500 ILS
|2 416,60500 MDL
|1000 ILS
|4 833,21000 MDL
|2000 ILS
|9 666,42000 MDL
|5000 ILS
|24 166,05000 MDL
|10000 ILS
|48 332,10000 MDL