ليو مولدوفي إلى يورو

تحويل MDL إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٥٢٫١١ eur

1.00000 MDL = 0.05211 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:20 UTC
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MDL إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0658588.59351.437571.661760.96418.3643
1GBP1.153211.22915102.1671.657821.916351.1116921.1779
1USD0.938250.81357183.121.348751.559090.9044517.2297
1INR0.01128750.00978790.012030810.01622650.01875710.01088130.207287

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / اليورو
1 MDL0.05211 EUR
5 MDL0.26054 EUR
10 MDL0.52109 EUR
20 MDL1.04218 EUR
50 MDL2.60544 EUR
100 MDL5.21088 EUR
250 MDL13.02720 EUR
500 MDL26.05440 EUR
1000 MDL52.10880 EUR
2000 MDL104.21760 EUR
5000 MDL260.54400 EUR
10000 MDL521.08800 EUR
معدلات التحويل اليورو / مولدوفى Leu
1 EUR19.19060 MDL
5 EUR95.95300 MDL
10 EUR191.90600 MDL
20 EUR383.81200 MDL
50 EUR959.53000 MDL
100 EUR1919.06000 MDL
250 EUR4797.65000 MDL
500 EUR9595.30000 MDL
1000 EUR19190.60000 MDL
2000 EUR38381.20000 MDL
5000 EUR95953.00000 MDL
10000 EUR191906.00000 MDL