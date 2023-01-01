دينار كويتي إلى أوقية موريتانية

تحويل KWD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
١٢٣٬٢١٥ mru

1.00000 KWD = 123.21500 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 18:8 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

KWD إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 MRU
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0669588.70041.436971.659850.963618.3061
1GBP1.1531411.23045102.2931.657171.91421.1111621.1113
1USD0.93730.812711183.13451.34681.555690.903217.1574
1INR0.01127390.009775850.012028710.01620030.0187130.01086430.206381

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار كويتي

KWD إلى USD

KWD إلى INR

KWD إلى EUR

KWD إلى ZAR

KWD إلى AUD

KWD إلى NZD

KWD إلى NGN

KWD إلى AED

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Mauritanian Ouguiya
1 KWD123.21500 MRU
5 KWD616.07500 MRU
10 KWD1232.15000 MRU
20 KWD2464.30000 MRU
50 KWD6160.75000 MRU
100 KWD12321.50000 MRU
250 KWD30803.75000 MRU
500 KWD61607.50000 MRU
1000 KWD123215.00000 MRU
2000 KWD246430.00000 MRU
5000 KWD616075.00000 MRU
10000 KWD1232150.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Kuwaiti Dinar
1 MRU0.00812 KWD
5 MRU0.04058 KWD
10 MRU0.08116 KWD
20 MRU0.16232 KWD
50 MRU0.40580 KWD
100 MRU0.81159 KWD
250 MRU2.02898 KWD
500 MRU4.05796 KWD
1000 MRU8.11592 KWD
2000 MRU16.23184 KWD
5000 MRU40.57960 KWD
10000 MRU81.15920 KWD