دينار كويتي إلى أوقية موريتانية
تحويل KWD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار كويتي إلى أوقية موريتانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Mauritanian Ouguiya
|1 KWD
|123.21500 MRU
|5 KWD
|616.07500 MRU
|10 KWD
|1232.15000 MRU
|20 KWD
|2464.30000 MRU
|50 KWD
|6160.75000 MRU
|100 KWD
|12321.50000 MRU
|250 KWD
|30803.75000 MRU
|500 KWD
|61607.50000 MRU
|1000 KWD
|123215.00000 MRU
|2000 KWD
|246430.00000 MRU
|5000 KWD
|616075.00000 MRU
|10000 KWD
|1232150.00000 MRU