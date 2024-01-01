Kuveyt dinarından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile KWD → MRU çevirin

1.000 kwd
129.759,00 mru

1.00000 KWD = 129.75900 MRU

09:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855091.0734589.1331.453181.652480.9482218.3132
1 GBP1.1694711.25535104.2371.699431.93251.1089121.4164
1 USD0.931550.796591183.03411.353751.539410.8833517.0601
1 INR0.01121920.009593540.012043210.01630350.01853950.01063840.205459

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Kuveyt dinarından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Moritanya Ouguiyası
1 KWD129.75900 MRU
5 KWD648.79500 MRU
10 KWD1297.59000 MRU
20 KWD2595.18000 MRU
50 KWD6487.95000 MRU
100 KWD12975.90000 MRU
250 KWD32439.75000 MRU
500 KWD64879.50000 MRU
1000 KWD129759.00000 MRU
2000 KWD259518.00000 MRU
5000 KWD648795.00000 MRU
10000 KWD1297590.00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Kuveyt Dinarı
1 MRU0.00771 KWD
5 MRU0.03853 KWD
10 MRU0.07707 KWD
20 MRU0.15413 KWD
50 MRU0.38533 KWD
100 MRU0.77066 KWD
250 MRU1.92666 KWD
500 MRU3.85331 KWD
1000 MRU7.70662 KWD
2000 MRU15.41324 KWD
5000 MRU38.53310 KWD
10000 MRU77.06620 KWD