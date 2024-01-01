10 bin Moritanya ouguiyasından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile MRU → KWD çevirin

10.000 mru
77,730 kwd

1,000 MRU = 0,007773 KWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moritanya ouguiyasından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Kuveyt Dinarı
1 MRU0,00777 KWD
5 MRU0,03886 KWD
10 MRU0,07773 KWD
20 MRU0,15546 KWD
50 MRU0,38865 KWD
100 MRU0,77730 KWD
250 MRU1,94324 KWD
500 MRU3,88648 KWD
1000 MRU7,77296 KWD
2000 MRU15,54592 KWD
5000 MRU38,86480 KWD
10000 MRU77,72960 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Moritanya Ouguiyası
1 KWD128,65100 MRU
5 KWD643,25500 MRU
10 KWD1.286,51000 MRU
20 KWD2.573,02000 MRU
50 KWD6.432,55000 MRU
100 KWD12.865,10000 MRU
250 KWD32.162,75000 MRU
500 KWD64.325,50000 MRU
1000 KWD128.651,00000 MRU
2000 KWD257.302,00000 MRU
5000 KWD643.255,00000 MRU
10000 KWD1.286.510,00000 MRU