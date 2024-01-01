50 Kuveyt dinarından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile KWD → MRU çevirin

1,000ك KWD = 129,5UM MRU

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KWD → MRU çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MRU
1 KWD → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek130,0350130,2280
Düşük129,0940128,9860
Ortalama129,5755129,6209
Değişim0.13%-0.00%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KWD → MRU istatistikleri

KWD → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 130,0350, en düşük 129,0940 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 129,5755 oldu. KWD → MRU kurundaki değişiklik 0.13 değerindeydi.

KWD → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 130,2280, en düşük 128,9860 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 129,6209 oldu. KWD → MRU kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - MRU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Moritanya ouguiyası
1 KWD129,53900 MRU
5 KWD647,69500 MRU
10 KWD1.295,39000 MRU
20 KWD2.590,78000 MRU
50 KWD6.476,95000 MRU
100 KWD12.953,90000 MRU
250 KWD32.384,75000 MRU
500 KWD64.769,50000 MRU
1000 KWD129.539,00000 MRU
2000 KWD259.078,00000 MRU
5000 KWD647.695,00000 MRU
10000 KWD1.295.390,00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Kuveyt Dinarı
1 MRU0,00772 KWD
5 MRU0,03860 KWD
10 MRU0,07720 KWD
20 MRU0,15439 KWD
50 MRU0,38598 KWD
100 MRU0,77197 KWD
250 MRU1,92992 KWD
500 MRU3,85984 KWD
1000 MRU7,71968 KWD
2000 MRU15,43936 KWD
5000 MRU38,59840 KWD
10000 MRU77,19680 KWD