فرنك قمري إلى روبية سريلانكي

تحويل KMF إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
698.71 lkr

1.00000 KMF = 0.69871 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KMF إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 LKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066988.69621.436741.659380.96418.3
1GBP1.153411.2305102.2971.657051.913831.1118821.1062
1USD0.93730.812678183.13451.346651.555330.9035517.1525
1INR0.01127440.009775460.012028710.01619840.01870860.01086850.206322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فرنك جزر القمر

KMF إلى USD

KMF إلى EUR

KMF إلى GBP

KMF إلى INR

KMF إلى JPY

KMF إلى RUB

KMF إلى AUD

KMF إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / روبية سريلانكية
1 KMF0.69871 LKR
5 KMF3.49357 LKR
10 KMF6.98713 LKR
20 KMF13.97426 LKR
50 KMF34.93565 LKR
100 KMF69.87130 LKR
250 KMF174.67825 LKR
500 KMF349.35650 LKR
1000 KMF698.71300 LKR
2000 KMF1397.42600 LKR
5000 KMF3493.56500 LKR
10000 KMF6987.13000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / فرنك جزر القمر
1 LKR1.43120 KMF
5 LKR7.15600 KMF
10 LKR14.31200 KMF
20 LKR28.62400 KMF
50 LKR71.56000 KMF
100 LKR143.12000 KMF
250 LKR357.80000 KMF
500 LKR715.60000 KMF
1000 LKR1431.20000 KMF
2000 LKR2862.40000 KMF
5000 LKR7156.00000 KMF
10000 LKR14312.00000 KMF