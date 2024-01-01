Komor frangından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile KMF → LKR çevirin

1.000 kmf
681,47 lkr

1.00000 KMF = 0.68147 LKR

09:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548451.0728589.08271.451941.651550.94756518.3
1 GBP1.169811.25505104.2111.698521.932041.1084621.4079
1 USD0.93210.796781183.03371.353351.539410.8832517.0574
1 INR0.01122550.009595870.012043310.01629880.01853960.01063720.205427

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Komor frangından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KMF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KMF → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Komor frangı için en iyi döviz çiftleri

KMF → USD

KMF → EUR

KMF → GBP

KMF → INR

KMF → JPY

KMF → RUB

KMF → AUD

KMF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Komor Frangı / Sri Lanka Rupisi
1 KMF0.68147 LKR
5 KMF3.40735 LKR
10 KMF6.81470 LKR
20 KMF13.62940 LKR
50 KMF34.07350 LKR
100 KMF68.14700 LKR
250 KMF170.36750 LKR
500 KMF340.73500 LKR
1000 KMF681.47000 LKR
2000 KMF1362.94000 LKR
5000 KMF3407.35000 LKR
10000 KMF6814.70000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Komor Frangı
1 LKR1.46742 KMF
5 LKR7.33710 KMF
10 LKR14.67420 KMF
20 LKR29.34840 KMF
50 LKR73.37100 KMF
100 LKR146.74200 KMF
250 LKR366.85500 KMF
500 LKR733.71000 KMF
1000 LKR1467.42000 KMF
2000 LKR2934.84000 KMF
5000 LKR7337.10000 KMF
10000 LKR14674.20000 KMF