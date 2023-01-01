Коморские франки в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте KMF в LKR по реальному обменному курсу

1 000 kmf
700,78 lkr

1.00000 KMF = 0.70078 LKR

Среднерыночный курс в 19:13 UTC
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График изменения обменного курса KMF к LKR

1 мин. назад 1 KMF → 0 LKR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85921.07388.9411.454931.671080.956618.513
1GBP1.1638711.24885103.5171.693381.944951.1133621.547
1USD0.931950.800737182.891.355951.557390.891517.2535
1INR0.01124340.009660230.012064210.01635840.01878860.01075520.208149

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Как произвести расчет конвертации из коморских франков в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KMF из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KMF в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Франк Комор / Шри-Ланкийская рупия
1 KMF0.70078 LKR
5 KMF3.50391 LKR
10 KMF7.00782 LKR
20 KMF14.01564 LKR
50 KMF35.03910 LKR
100 KMF70.07820 LKR
250 KMF175.19550 LKR
500 KMF350.39100 LKR
1000 KMF700.78200 LKR
2000 KMF1401.56400 LKR
5000 KMF3503.91000 LKR
10000 KMF7007.82000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Франк Комор
1 LKR1.42698 KMF
5 LKR7.13490 KMF
10 LKR14.26980 KMF
20 LKR28.53960 KMF
50 LKR71.34900 KMF
100 LKR142.69800 KMF
250 LKR356.74500 KMF
500 LKR713.49000 KMF
1000 LKR1426.98000 KMF
2000 LKR2853.96000 KMF
5000 LKR7134.90000 KMF
10000 LKR14269.80000 KMF