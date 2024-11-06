История обменного курса коморский франк–шри-ланкийские рупии

Обменный курс коморских франка/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 0,637, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость коморских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.176% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс коморский франк/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,651, и минимумом, равным 0,636, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.878%.