科摩羅法郎兌斯里蘭卡盧比匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌斯里蘭卡盧比的匯率目前為0.668，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.418%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌斯里蘭卡盧比的匯率波動，在23-07-2024高見0.673，並在24-07-2024低見0.667。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.182%。