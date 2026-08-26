سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى اليورو

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى اليورو حاليًا 0.00203264 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.001% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى اليورو بين أعلى مستوى 0.00203315 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.00203227 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.038%.