دينار أردني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل JOD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
146544 cve

1.00000 JOD = 146.54400 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 16:10 UTC
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JOD إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.61311.437581.661320.9631518.3088
1GBP1.1535411.22955102.2181.658291.916381.1110321.1197
1USD0.938150.813306183.13451.34871.55860.903617.1768
1INR0.0112850.009783010.012028710.01622310.0187480.01086910.206615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

JOD إلى CAD

JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / اسكودو الرأس الأخضر
1 JOD146.54400 CVE
5 JOD732.72000 CVE
10 JOD1465.44000 CVE
20 JOD2930.88000 CVE
50 JOD7327.20000 CVE
100 JOD14654.40000 CVE
250 JOD36636.00000 CVE
500 JOD73272.00000 CVE
1000 JOD146544.00000 CVE
2000 JOD293088.00000 CVE
5000 JOD732720.00000 CVE
10000 JOD1465440.00000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الدينار الأردني
1 CVE0.00682 JOD
5 CVE0.03412 JOD
10 CVE0.06824 JOD
20 CVE0.13648 JOD
50 CVE0.34119 JOD
100 CVE0.68239 JOD
250 CVE1.70597 JOD
500 CVE3.41194 JOD
1000 CVE6.82387 JOD
2000 CVE13.64774 JOD
5000 CVE34.11935 JOD
10000 CVE68.23870 JOD