Ürdün dinarından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile JOD → CVE çevirin

1.000 jod
145.445 cve

1.00000 JOD = 145.44500 CVE

07:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855581.073689.13931.454031.653350.94935518.3282
1 GBP1.168811.25485104.1881.699511.932471.109621.4224
1 USD0.931450.796908183.02841.354351.540.8842517.0717
1 INR0.01121840.009598020.012044110.01631190.01854790.010650.205613

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Ürdün dinarından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

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JOD → ZAR

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JOD → GBP

JOD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Cape Verde Escudosu
1 JOD145.44500 CVE
5 JOD727.22500 CVE
10 JOD1454.45000 CVE
20 JOD2908.90000 CVE
50 JOD7272.25000 CVE
100 JOD14544.50000 CVE
250 JOD36361.25000 CVE
500 JOD72722.50000 CVE
1000 JOD145445.00000 CVE
2000 JOD290890.00000 CVE
5000 JOD727225.00000 CVE
10000 JOD1454450.00000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Ürdün Dinarı
1 CVE0.00688 JOD
5 CVE0.03438 JOD
10 CVE0.06875 JOD
20 CVE0.13751 JOD
50 CVE0.34377 JOD
100 CVE0.68754 JOD
250 CVE1.71886 JOD
500 CVE3.43772 JOD
1000 CVE6.87544 JOD
2000 CVE13.75088 JOD
5000 CVE34.37720 JOD
10000 CVE68.75440 JOD