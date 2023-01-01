دولار جامايكي إلى جنيه مصري

تحويل JMD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
198.71 egp

1.00000 JMD = 0.19871 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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JMD إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066388.64631.437961.660130.9632518.3021
1GBP1.1534711.23005102.261.658781.915071.1110821.1127
1USD0.937850.812975183.13451.348551.55690.9033517.1641
1INR0.01128080.009779030.012028710.01622130.01872750.01086610.206462

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / جنيه مصري
1 JMD0.19871 EGP
5 JMD0.99357 EGP
10 JMD1.98714 EGP
20 JMD3.97428 EGP
50 JMD9.93570 EGP
100 JMD19.87140 EGP
250 JMD49.67850 EGP
500 JMD99.35700 EGP
1000 JMD198.71400 EGP
2000 JMD397.42800 EGP
5000 JMD993.57000 EGP
10000 JMD1987.14000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / دولار جامايكي
1 EGP5.03236 JMD
5 EGP25.16180 JMD
10 EGP50.32360 JMD
20 EGP100.64720 JMD
50 EGP251.61800 JMD
100 EGP503.23600 JMD
250 EGP1258.09000 JMD
500 EGP2516.18000 JMD
1000 EGP5032.36000 JMD
2000 EGP10064.72000 JMD
5000 EGP25161.80000 JMD
10000 EGP50323.60000 JMD