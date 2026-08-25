سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الشلنات التنزانية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الشلنات التنزانية حاليًا 21.8218 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.036% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.308% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الشلنات التنزانية بين أعلى مستوى 21.9289 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 21.5019 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.542%.