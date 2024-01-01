История обменного курса исландская крона–танзанийские шиллинги

Обменный курс исландская крона/танзанийские шиллинги сейчас составляет 19,411, отражая изменение в размере -0.127% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.473% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/танзанийские шиллинги колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 19,514, и минимумом, равным 19,312, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.610% уменьшение стоимости.