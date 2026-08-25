سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى دولارات تايوان الجديدة

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى دولارات تايوان الجديدة حاليًا 0.263496 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.194% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.414% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى دولارات تايوان الجديدة بين أعلى مستوى 0.263819 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.259665 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.247%.