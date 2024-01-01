История обменного курса исландская крона–новые тайваньские доллары

Обменный курс исландская крона/новые тайваньские доллары сейчас составляет 0,238, отражая изменение в размере 0.251% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.138% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/новые тайваньские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,239, и минимумом, равным 0,237, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.288% уменьшение стоимости.