سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى تونغا بانغاس

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى تونغا بانغاس حاليًا 0.0191236 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.227% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.201% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى تونغا بانغاس بين أعلى مستوى 0.0194037 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.0189707 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.282%.