История обменного курса исландская крона–тонганские паанги

Обменный курс исландская крона/тонганские паанги сейчас составляет 0,017, отражая изменение в размере -0.081% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.335% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/тонганские паанги колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,017, и минимумом, равным 0,017, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -2.002% уменьшение стоимости.