سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى الباهت التايلاندي

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الباهت التايلاندي حاليًا 0.270653 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.188% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.538% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى الباهت التايلاندي بين أعلى مستوى 0.271048 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.269026 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.246%.