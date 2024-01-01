История обменного курса исландская крона–тайские баты

Обменный курс исландская крона/тайские баты сейчас составляет 0,264, отражая изменение в размере 0.514% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.249% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/тайские баты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,265, и минимумом, равным 0,262, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.291% увеличение стоимости.