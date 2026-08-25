سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى سوازيلانجيني

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى سوازيلانجيني حاليًا 0.131921 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.265% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.205% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى سوازيلانجيني بين أعلى مستوى 0.133072 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.1317 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.412%.