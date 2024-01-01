История обменного курса исландская крона–эсватинские эмалангени

Обменный курс исландская крона/эсватинские эмалангени сейчас составляет 0,133, отражая изменение в размере 0.006% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.320% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/эсватинские эмалангени колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,134, и минимумом, равным 0,131, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.609% увеличение стоимости.