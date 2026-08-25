سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 0.118713 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.180% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.037% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 0.12104 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.112223 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -4.861%.