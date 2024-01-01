История обменного курса исландская крона–сейшельские рупии

Обменный курс исландская крона/сейшельские рупии сейчас составляет 0,102, отражая изменение в размере 1.786% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -6.122% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,110, и минимумом, равным 0,099, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 6.726% увеличение стоимости.