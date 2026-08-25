سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 0.0661982 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.156% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.294% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 0.0663754 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 0.0653344 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.354%.