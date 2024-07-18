История обменного курса исландская крона–доллары Соломоновых островов

Обменный курс исландская крона/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 0,060, отражая изменение в размере 0.243% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.514% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,061, и минимумом, равным 0,060, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.916% уменьшение стоимости.