سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى غوارانيس باراغواي

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 49.4041 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.451% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.895% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 49.7313 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 48.9333 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.363%.