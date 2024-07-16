История обменного курса исландская крона–парагвайские гуарани

Обменный курс исландская крона/парагвайские гуарани сейчас составляет 55,001, отражая изменение в размере -0.013% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.127% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 55,371, и минимумом, равным 54,903, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.384% уменьшение стоимости.