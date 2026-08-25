سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 0.0365515 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.595% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.329% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 0.0365787 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.0360656 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.747%.