История обменного курса исландская крона–кины Папуа-Новой Гвинеи

Обменный курс исландская крона/кины Папуа-Новой Гвинеи сейчас составляет 0,028, отражая изменение в размере -0.127% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.357% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/кины Папуа-Новой Гвинеи колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,028, и минимумом, равным 0,028, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.374% увеличение стоимости.