سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى لبيرو نويفو سولس

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى لبيرو نويفو سولس حاليًا 0.0276238 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.439% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.752% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى لبيرو نويفو سولس بين أعلى مستوى 0.0277767 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.0273564 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.426%.