История обменного курса исландская крона–перуанские новые соли

Обменный курс исландская крона/перуанские новые соли сейчас составляет 0,027, отражая изменение в размере 0.119% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.043% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,027, и минимумом, равным 0,027, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.374% увеличение стоимости.